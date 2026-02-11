中日ドラフト1位・中西（青学大）が初の実戦形式となるシート打撃に登板し、打者5人に対して無安打2四球。「制球が課題で修正ポイントです」と話した。課題と収穫のマウンドだ。先頭の同5位・新保（東北福祉大）、辻本と連続四球を与えたが、修正力を発揮。石川昂を左飛、知野を見逃し三振、同6位・花田（東洋大）を遊ゴロに仕留めた。井上監督は「順調にいってシーズンに入ってから、つまずくより、今“プチ洗礼”を受けた方