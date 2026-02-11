広島のドラフト6位・西川（神村学園高伊賀）が、今春初の紅白戦で猛アピールした。特別ルールによる「10番・遊撃」で先発出場し、2打数2安打1打点と輝いた。「思い切りプレーすることがテーマでした」。3回2死では辻の直球を中前へ。6回無死二塁では佐藤柳のカーブを右前適時打とした。複数安打は石原との2人のみで、新井監督を「柔らかさ、懐の深さがある」と驚かせた。1メートル84の長身で体のバネも感じさせる強肩遊撃手だ