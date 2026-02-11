今春チーム初実戦の紅白戦で白組の先発を託されたオリックス・東松が、2回1安打無失点と力投した。「出力や球の回転だったり、自分の感覚とすごくマッチしていたと思うので、そこは良かったです」最速148キロを計測した力強い直球を主体に、攻めの投球を展開。オフにはプエルトリコで行われたウインターリーグに派遣され、「真っすぐで押していく投球を課題に取り組んでいた。そこで自信を付けて帰ってきて、今日こうやって