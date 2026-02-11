◇ミラノ・コルティナ五輪冬季五輪初の男女アベックVを遂げたスノーボード・ビッグエア（BA）は新お家芸と言える。躍進の要因の一つが屋外ジャンプ施設の整備。着地場所にエアマットが置かれる安全な施設は日本が先駆けとされ、季節を問わず反復練習が可能だ。深田、岩渕らを指導する佐藤康弘氏は10年に長野・小布施クエスト、13年に埼玉クエストをオープン。その後も宮城、富山、愛知、京都などでも施設がオープンし、雪のな