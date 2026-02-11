広島は10日、今春キャンプ初の実戦となる紅白戦を行った。昨年の現役ドラフトで楽天から加入した辰見鴻之介内野手（25）が白組の「9番・三塁」で先発出場。三盗を含む2盗塁を決め、自慢の快足をアピールした。新戦力の韋駄天（いだてん）の活躍ぶりを、新井貴浩監督（49）は「凄く良いものを見せてくれている」と絶賛した。辰見は自慢の足で3000人の観衆を魅了した。まずは4回無死一塁の場面だ。特別ルールで中村奨の一塁代走