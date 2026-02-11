【ニューヨーク共同】米大リーグ、オリオールズからフリーエージェント（FA）になっていた菅野智之投手（36）がロッキーズと1年510万ドル（約7億8500万円）の契約で合意したと10日、AP通信が伝えた。プロ野球巨人で通算136勝（74敗）を挙げた菅野は2024年オフに海外FA権を行使し、オリオールズに1年契約で入団。25年は30試合に先発し、10勝10敗、防御率4.64だった。1年間先発ローテーションを守り、日本選手で10人目となる米挑