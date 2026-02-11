ドジャース・大谷翔平投手（３１）が９日（日本時間１０日）、キャンプを行うアリゾナ州グレンデールの球団施設で自主トレを行った。これまでは半袖のＴシャツ、短パンでスパイクを履いてキャッチボールなどを行っていたが、この日はユニホームのズボンをはいてキャッチボールなどを行った大谷。キャッチボール終了時点で自主トレの公開が終わったためその姿を確認することはできなかったが、ブルペンで投球練習を行った可能性