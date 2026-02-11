巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２３）＝鷺宮製作所＝が１０日、初実戦となる１１日の紅白戦（サンマリン宮崎）に平常心で臨んで勝負すると誓った。白組の一員としてリリーフで１イニングを投げる予定で「変わらず打者としっかり勝負できれば」と、イメージを膨らませた。期待を背負ってのマウンドにも、心が乱れることはない。「明日（１１日）の一番いい球で勝負したい」と、いつもと変わらない穏やかな表情で話した。初