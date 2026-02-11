NY株式10日（NY時間15:06）（日本時間05:06） ダウ平均50245.05（+109.18+0.22%） ナスダック23153.43（-85.24-0.37%） CME日経平均先物58100（大証終比：+500+0.86%） 欧州株式10日終値 英FT100 10353.84（-32.39-0.31%） 独DAX 24987.85（-27.02-0.11%） 仏CAC40 8327.88（+4.60+0.06%） 米国債利回り 2年債 3.450（-0.035） 10年債 4.139（-0.063） 30年債 4.783（