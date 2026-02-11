長嶋さんが現役だった61年3月。巨人は当時ドジャースがキャンプを行っていたフロリダ州ベロビーチでキャンプを行った。長嶋1次政権後の82〜92年の11年間、1次キャンプ地はグアムだった。長嶋さんが監督復帰した93年にグアムを撤退していたが、99年に7年ぶりにグアムキャンプが復活する。最大の目的だった投手陣再建のため、野手は宮崎、主力投手が前半をグアムで開催する「分離キャンプ」だった。指揮官は当初、宮崎にとど