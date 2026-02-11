練習試合2試合、紅白戦4試合と多くの実戦が行われる。日本ハムを除く3球団は今季初の対外試合で、楽天は日本ハム戦で開幕投手候補の古謝が先発。ドラフト3位の繁永（中大）、7位の阪上（近大）の新人野手も実戦デビュー予定だ。中日はDeNA戦で仲地が先発予定。巨人はキャンプ初の紅白戦で4番に石塚とリチャードが座る予定。松井秀喜臨時コーチの前でアピールできるか。オリックスは侍ジャパンの宮城と曽谷、広島は昨年