◎巨人・川相ディフェンスチーフコーチは、円陣で松井臨時コーチのあいさつを聞き終えると「感激です！」。ヒデキ、カンゲキ？◎春季キャンプで初めて打撃投手を務めたヤクルト・池山監督。投げ終わると、投球動作を何度も繰り返しながら報道陣の前に現れ「今日は30点くらいだな。30点。奥川に（好調さで）置いていかれたな、ガッハハ！」。監督が歩く横で取材を受けていた奥川も満面の笑みでした。◎大阪出身で鉄板焼きが好