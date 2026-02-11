ソフトバンクを戦力外となり、今季からロッテに加入した左腕・宮崎颯がライブBPに登板し、21球で安打性はわずか1本とアピールした。友杉への10球目は自己最速を1キロ上回る153キロをマークも「あれは違います」と誤計測と指摘し苦笑い。50試合登板を目標に掲げ「この道を選んで間違いじゃなかったと言い切れるように」と力を込めた。サブロー監督も「やっぱり球が強い。後ろを固めたいので、宮崎とかはそうなるかな」と勝