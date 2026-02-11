◇ミラノ・コルティナ五輪スノーボードビッグエア女子決勝（2026年2月9日リビーニョ・スノーパーク）北京五輪後の4年間で台頭し、メダル候補に挙がった深田は9位。2回目にスイッチバック1260で85・00点を出したが、3回目のバックサイドTC1440は着地が乱れて得点を伸ばせず。「やってきたことが出せなかったのが悔しい。技術的に押し切れないところが足りなかった」と悔しがった。岩渕と同じ佐藤康弘コーチを師事し、本格