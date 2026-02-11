ヤクルトのドラフト1位・松下歩叶内野手（22＝法大）が10日、沖縄県内の病院で左太腿裏の筋損傷と診断された。全体練習に姿を現さず、早退していた。12日のチーム初実戦となる中日との練習試合（北谷）に向け、池山監督は「2、3日は本隊には来られない」と欠場させる方針。全治に関しては「僕もキャンプで肉離れして（復帰が）開幕直前になったことがある。1カ月ぐらいかかると思う」と話した。