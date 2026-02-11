◇ミラノ・コルティナ五輪スノーボード男子ハーフパイプで2連覇が懸かる平野歩夢（27＝TOKIOインカラミ）が10日、本番会場のリビーニョ・スノーパークで公式練習に臨んだ。1月のW杯第5戦で転倒し、複数箇所の骨折などと診断を受けた後、公の場で初めて取材に応じ「（転倒の瞬間は）終わったとは思った。帰国してすぐ検査して2カ所の骨折と、膝もいまだに感覚がないような感じ」と自らの口で状況を説明した。骨折箇所は腸骨（