◇ミラノ・コルティナ五輪スノーボードビッグエア女子決勝（2026年2月9日リビーニョ・スノーパーク）過去2大会は連続4位で、あと一歩でメダルを逃していた岩渕は11位。1回目はバックサイド1260の成功で82・75点を出したが、2、3回目は4回転技が決まらず、三度目の正直とはならなかった。ただ昨年末には右膝骨挫傷で苦しんだだけに「今までで一番スッキリしている。内容自体は良くなかったが今回の五輪は無理じゃないかな