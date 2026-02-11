今季先発に挑戦する楽天の西口が、ライブBPに登板した。左足に打球が直撃して途中降板したが、18球で安打性2本に抑え、「手応えはボチボチ。（患部は）全然大丈夫です」とうなずいた。先発挑戦にあたり「リズムよく投げられる」とワインドアップ投法に取り組み、「緩い変化球がキーになる」とカーブや昨季まであまり投げなかったカットボールも試投。「スタミナのロスなく抑えていけるので、そういうボールも大事にしなが