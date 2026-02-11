麻薬取締法違反容疑などの疑いで書類送検され先月30日付で不起訴処分となった女優の米倉涼子（50）が10日、アマゾンプライムビデオの主演映画「エンジェルフライトTHEMOVIE」（13日配信）の都内で行われた完成披露試写会に出席した。昨年6月以来、8カ月ぶりの公の場。頬はこけており、黒のスーツ姿でうつむきながら登壇した。「ドクターX」シリーズなどで共演し、旧知の遠藤憲一（64）に「涼子ちゃん、良かったね。元気で