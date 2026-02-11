北海道・中標津警察署は2026年2月10日、中標津町に住むフィリピン国籍の女（29）を横領の疑いで逮捕しました。女は2025年4月9日、中標津町東26条北1丁目にあるレンタル事業を行う店舗で、ゲーム機1台など（時価合計約8万180円相当）を4月16日に返却する契約で借りました。しかし、借りたその日のうちに、中標津町内のリサイクルショップにゲーム機1台を、代金4万円で売却し、横領した疑いが持たれています。警察により