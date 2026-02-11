11日は巨人の今季初実戦となる紅白戦が行われる。1軍キャンプスタートのドラフト1位・竹丸（鷺宮製作所）、同2位・田和（早大）、同3位・山城（亜大）の3投手はそろって1イニングを登板予定。ブルペン入りしてカーブやチェンジアップなどの変化球を多めに39球投げた竹丸は「ここまでいい感じで練習できてるのでいつもと変わらず投げられたら」と平常心で臨む。