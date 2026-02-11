◇ミラノ・コルティナ五輪スノーボードビッグエア女子決勝（2026年2月9日リビーニョ・スノーパーク）高校3年生で18歳の鈴木が村瀬に次ぐ日本勢2番手の6位入賞を果たした。1回目から果敢に4回転技に挑戦し、2回目のフロントサイドで81・50点。逆転メダルに挑んだ3回目のバックサイドが決まらず涙をのんだが「3本目にこけたのは悔しいが、五輪の舞台で1440を2つ成功させるのが目標だった。片方を決められたのは良かった」と