ヤクルト・山田が開幕戦での東撃ちに意欲を示した。「もちろん（開幕）試合は出たい。そこは頑張りたい」。3月27日の開幕戦の相手DeNAが東の開幕投手を発表。山田は昨季12打数7安打、1本塁打、打率・583とキラーぶりを発揮した。「直球がいい印象がある。実戦もあるので見てもらいたい」とオープン戦でのアピールを誓った。三塁を争うドラフト1位・松下が負傷し、2年ぶり12度目の開幕スタメンが現実味を帯びてきている。