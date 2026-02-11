ヤクルトの奥川が今季初の対外試合となる12日の中日との練習試合（北谷）で「開幕投手」を務める。池山監督が「（12日は）頭でいきますよ。2回ぐらい」と明かした。ブルペンで63球投げて調整した奥川は「今年は自分に期待し過ぎないようにしている」と冷静だった。