巨人で臨時コーチを務める松井秀喜氏は練習後、球場隣接の施設で開催中の「長嶋茂雄追悼展示」を見学した。昨年6月に亡くなった恩師の長嶋さんが92年ドラフトで自身を指名した際の写真、当時の新聞やユニホームなどを見て回り「非常に特別な存在だったというのを感じます」と改めて話した。その長嶋さんの伝説の一つが、自身の手で「タッチ」した坂本らが活躍したというもの。この日、松井氏からミスター流の「ゴジラタッチ