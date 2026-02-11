弾丸、そして熱血指導だ！巨人OBの松井秀喜氏（51＝ヤンキースGM特別アドバイザー）が10日、巨人の宮崎キャンプで2年ぶり5度目の臨時コーチを務めた。自宅のあるニューヨークから羽田空港に午前4時半に到着し、そのまま約20時間をかける弾丸移動でキャンプ地へ。初日は高卒2年目の石塚裕惺内野手（19）やリチャード内野手（26）らに熱心にアドバイスを送り、飛躍に期待を寄せた。打撃ケージ裏の松井氏の視線が一段と鋭くなった