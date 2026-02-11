西武の外崎が今キャンプ初のランチ特打を行った。日本ハムからFA移籍した石井と臨み、互いに約80スイングで相手が柵越え0だったのに対し、二塁手争いを繰り広げる外崎は「アップルパンチ」2発でアピール。「今のところいい感じ。精度を上げていきたいですね」と手応え。今季から木村パフォーマンスコーチの指導で取り組むフォーム改良が奏功。打撃で“先勝”した形になったが「バチバチじゃないっすよ。（ポジション争いは）