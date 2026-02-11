日本時間１１日に行われたミラノ・コルティナオリンピックのスキージャンプ混合団体で日本が銅メダルを獲得した。３番手で飛んだ高梨沙羅（クラレ）にとっては、北京大会の悪夢を払しょくする雪辱のメダルだった。（デジタル編集部）最終ジャンパーの二階堂蓮（日本ビール）が飛び終え、日本は合計１０３４・００点でトップに立った。この瞬間、前回北京大会から始まった種目での初メダルが確定した。前回北京大会、高梨は自