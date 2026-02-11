◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スキー ジャンプ 混合団体(大会5日目/現地10日)銅メダルに輝いた日本の二階堂蓮選手が競技直後に感想を語りました。4人で挑む混合団体、その重要な4番手を任された二階堂選手。同種目初のメダル獲得にも「正直悔しい」と語り、「アンカーを任されていただけあって、もっと順位を上げたかった」と悔しさをにじませます。中でもメダルを確定させた2回目のジャンプに「緊張から少し力みがあ