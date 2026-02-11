畑芽育と志田未来がダブル主演するドラマ『エラー』が、ABCテレビ・テレビ朝日系にて4月12日より毎週日曜22時15分に放送されることが決まった。2人は初共演。畑は地上波ゴールデン・プライム帯初主演。【写真】意味深な表情が気になる畑芽育＆志田未来のソロショット本作は、とある女性を死なせてしまったユメ（畑）と生きる意欲を失ったその女性の娘・未央（志田）が、真実を知らないまま友情を育む物語。本来なら心を通わ