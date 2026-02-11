波瑠と麻生久美子がダブル主演するドラマ『「月夜行路（げつやこうろ） ―答えは名作の中に―』が、日本テレビ系にて4月より毎週水曜22時に放送されることが決まった。【写真】麻生久美子46歳、まさかのギャルに大変身「誰かと思いました」「あそーさん似合いすぎです」秋吉理香子の同名小説を実写化する本作は、異色な凸凹バディが人生を取り戻す旅に出て、教科書でおなじみの文学の知識で事件を解決する文学ロードミステリー