巨人の小林誠司捕手が１０日、２軍宮崎キャンプに参加している現状についてスポーツ報知の取材に応えた。「キャッチボール行きまーす！」。練習がスタートすると小林の声がグラウンドに響き渡った。２軍のメンバーの中で最年長の３７歳。通常は声出しなどは若手の役割にも思われる。「やれって言われてるからやってるんですよ。なんで俺？って僕も思いますよ」と苦笑いした。石井２軍監督は第２クール最終日の８日に、「今ク