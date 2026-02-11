ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）プエルトリコ代表を保険問題で出場できなくなったメッツのフランシスコ・リンドア内野手（３２）が左手有鉤骨の検査を受けているとデビッド・スターンズ運営部長が１０日（日本時間１１日）、発表した。米各メディアが伝えた。同部長は手術が必要になった場合、復帰まで６週間を要するものと語り、３月２７日（同２８日）のシーズン開幕までには戻れるだろうとも語った。リンドア