ホースマン人生を振り返る連載「さらば伯楽」第3回は美浦の小西一男師（70）。94年ゴーゴーナカヤマ（京成杯3歳S＝現京王杯2歳S）を皮切りに調教師としてJRA重賞8勝を挙げた。個性的な名馬を手がけたほか、18年クイーンCではテトラドラクマで愛弟子・田辺裕信（41＝フリー）との“師弟コンビ”で重賞初制覇。さまざまな人馬が紡いだ思い出をたっぷり聞いた。競馬一筋の人生だった。「生まれた時から中山競馬場で育ってきた。