中日新聞杯から重賞連勝を目指すシェイクユアハートは火曜朝、CWコースを軽く流し最終追いに備えた。宮師は「前走はいい内容だったし、2200メートルでもいい競馬をしてくれたら」と手応えを口にする。昨年は9戦して【2・3・2・2】の成績。堅実さを武器にG2のタイトルを狙う。