ホープフルSを制したロブチェンは今年の始動戦を迎える。前走後は放牧でリフレッシュし、状態はさらに良化。火曜朝は坂路を4F66秒2で軽く駆け上がった。杉山晴師は「年末からの疲れもない。1週前の動きも良かったですし、東京コースも大丈夫だと思います」とジャッジ。規格外の強さを見せつけた前走の再現へ、不安なく送り出す。