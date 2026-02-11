◇ミラノ・コルティナ五輪フリースタイルスキー男子モーグル予選（2026年2月10日リビーニョ・エアリエル・モーグルパーク）モーグル男子予選1回目が行われ、22年北京五輪銅メダルの堀島が85・42点の1位で12日の決勝進出を決めた。「合っている」と語る好相性の会場でただ1人80点台を叩き出す圧巻の滑りで3大会目での悲願の金メダル獲得へ前進した。第1エアでダブルフルツイスト（伸身後方1回宙返り2回ひねり）を決め、波