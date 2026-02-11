俳優の神木隆之介（32）が10日、一般女性と結婚したことを発表した。所属事務所の公式サイトなどで「私事で大変恐縮ではございますが、このたび、一般女性の方と結婚しましたことをご報告させていただきます」とし「これまで長らく応援していただき、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。これからも大好きなお芝居を続けていけるよう、一生懸命頑張ります」と決意を新たにした。過去に結婚について「経験として、してみたい」と