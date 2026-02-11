阪神具志川キャンプの話題をお届けする好評企画「熱具志」。今回は島田海吏外野手（３０）を取り上げる。出場機会を大きく減らした昨季、答えの出ない暗闇をさまよったが、最後の最後で「久しぶりに野球が楽しかった」と光が差した。心も体も入れ替え、課題克服に挑む背番号５３に迫った。午前９時の具志川球場。全体練習が始まる前の室内練習場に、鋭い打球音が響き渡る。音の先には、黙々とバットを振る島田の姿。期待のホー