注目の白毛マルガは2度目の東京遠征で重賞初制覇に燃える。野本厩務員は「輸送も経験しているので問題ないし、マイルは折り合いがついて、道中リラックスできればしまいは切れると思う」と展望。前走つわぶき賞は最後方から上がり3F最速の末脚で3着に粘り込んだ。デビュー2戦の逃げから脚質転換。姉にソダシ、ママコチャを持つ純白のヒロインがクラシックを目指して東上する。