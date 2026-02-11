元大相撲小結孝乃富士で、元プロレスラーの安田忠夫さんが１０日までに死去したことが関係者の話で分かった。６２歳だった。詳しい死因は不明。かつて所属した新日本プロレスも公式ホームページで発表し「謹んで、ご冥福をお祈りいたします」と悼んだ。安田さんは九重部屋に入門して１９７９年３月に初土俵を踏み、最高位小結まで昇進したものの９２年に廃業。９３年に新日本に入門し、９４年２月に馳浩戦でプロレスデビューし