混合団体2回目の飛躍を終え、丸山希（左から2人目）らとタッチを交わす二階堂蓮＝プレダッツォ（共同）ミラノ・コルティナ冬季五輪第5日（10日）ノルディックスキー・ジャンプ混合団体で、丸山希（北野建設）小林陵侑（チームROY）高梨沙羅（クラレ）二階堂蓮（日本ビール）で臨んだ日本が銅メダルを獲得した。新種目として実施された前回北京大会は、高梨のスーツの規定違反による失格もあって4位だった。フィギュアスケー