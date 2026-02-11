札幌・南警察署は2026年2月10日、札幌市に住むテレフォンオペレーターの男2人（ともに20歳）や、16歳と17歳の少年2人のあわせて4人を、建造物侵入と窃盗の疑いで逮捕しました。4人は共謀し、2025年2月14日午後8時半ごろから15日午前8時半ごろまでの間、苫小牧市糸井にある閉業した元複合施設に侵入し、銅線ケーブルおよそ127.5キログラム（時価およそ13万4640円相当）を盗んだ疑いが持たれています。2025年2月15