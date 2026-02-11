東都大学野球リーグ２部、専大の町田公二郎新監督（５６）が１０日、神奈川県伊勢原市で取材に応じ、２０１７年春以来となる母校の１部復帰に向けて所信表明を行った。３日の始動の際に「チームとして戦うので、全員が同じ方向を見てほしい」と部員に伝えた。広島、阪神でプレーした現役時代、代打で通算２０本塁打のセ・リーグ記録を残すなど勝負強い打撃で活躍した指揮官が最も大切にしたのは「練習のための練習をしないこと