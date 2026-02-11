積雪の影響で13年9月17日以来の代替火曜2場開催となった10日、東京の「第76回東京新聞杯」は2番人気トロヴァトーレがルメールを背に重賞2勝目。両馬を所有するサンデーレーシングが東西重賞を制した。鮮やかな差し切りV。名手ルメールに導かれたトロヴァトーレが、2つ目の重賞タイトルを手にした。スタートを五分に決め、道中は後方馬群で追走。じっくりと脚をため、9番手で迎えた直線。狭い進路をこじ開けてグングン加速する