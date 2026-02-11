マイルCS3着以来の実戦だった3番人気ウォーターリヒトは、連覇に挑んだが人気通りに3着でゴール。直線を向いたところでごちゃついて勢いが鈍ったが、坂を上がってからエンジンに再点火して馬券圏内を確保した。鞍上の高杉は「いい雰囲気で直線を迎えたが、大きな接触があった影響で、つながりが止まった。力があるところは見せてくれたけど残念」と、やや不完全燃焼の内容に無念の表情だった。