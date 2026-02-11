「巨人春季キャンプ」（１０日、宮崎）巨人ドラフト１位・竹丸和幸投手（２３）＝鷺宮製作所＝がいざ実戦へ−。１１日に行われる紅白戦に１イニングの登板予定。「いつもと変わらず投げられたらいい」と平常心でマウンドに上がる。７日のライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）では無安打に抑えながらも、変化球の曲がりに課題を得た。この日のブルペンでは変化球を多めに投じるなど修正し、阿部監督も「いい準備ができているのか