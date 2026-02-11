◇25年毎日映画コンクール表彰式2025年（第80回）毎日映画コンクールの表彰式が10日、東京都目黒区のめぐろパーシモンホールで行われた。「愚か者の身分」でスポニチグランプリ新人賞に輝いた林裕太（25）は「格好いいトロフィー、今日は抱きしめて寝たい」と笑顔を見せ、興収200億円目前の「国宝」で主演俳優賞に選出された吉沢亮（31）は「たくさんの人に愛していただけて僕はこの場に立たせていただいている」と感謝の言葉