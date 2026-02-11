「ヤクルト春季キャンプ」（１０日、浦添）ヤクルト・池山隆寛監督（６０）が１０日、ブルペンで青柳晃洋投手（３２）に熱血指導を行った。捕手の後ろにいた指揮官が、おもむろに動いた。マウンド付近に足を運び、青柳の投球に熱視線。身ぶり手ぶりでレクチャーを行った。「悪いところを指摘させてもらった」と説明する。指導のポイントは変化球の使い方だ。スライダーのキレは抜群だが、右打者の内角に食い込むツーシーム