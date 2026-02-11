若手からベテランまで、続々と宮崎キャンプで開講した「ゴジラ塾」に入塾した。巨人・中山礼都外野手（２３）は前日に希望していた通り、１０日から臨時コーチを３日間務める松井秀喜氏（５１）に左腕攻略へ向けての教えを請うた。フリー打撃中にはリチャード内野手（２６）が今年の門下生１号として指導を受け、全体練習後には丸佳浩外野手（３６）や泉口友汰内野手（２６）、門脇誠内野手（２５）もそれぞれ助言を受けた。大